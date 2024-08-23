Ученые определили 5 "сценариев" адаптации к изменению климата: что угрожает человечеству

Адаптация к новым условиям существования на фоне глобального потепления и других климатических вызовов требует усилий каждого человека, компании и правительства. При этом на потенциальные "сценарии" развития событий оказывают влияние геофизические, биологические, поведенческие (демографические) и экономические факторы.
РБК-Украина рассказывает, какие именно факторы могут влиять на адаптацию человечества к климатическим изменениям, а также какие "сценарии" определили недавно исследователи.
На фоне существенных климатических изменений, фиксируемых сегодня учеными из разных уголков мира, команда исследовательского проекта Blue Shift от международной компании Arthur D. Little (ADL) подготовила отчет, в котором определила 11 основных факторов, влияющих на адаптацию человечества к новым условиям.
К геофизическим факторам исследователи отнесли:
В биологические факторы попали:
Среди поведенческих или демографических факторов были упомянуты:
К экономическим факторам эксперты отнесли:
Основные факторы адаптации к изменению климата (инфографика: adlittle.com)
Основываясь на этих геофизических, биологических, поведенческих (демографических) и экономических факторах, исследователи оценили наиболее вероятное развитие событий и пути потенциальной декарбонизации планеты (комплекса мер по смягчению последствий изменения климата и ограничения масштабов, темпов и последствий глобального потепления).
Кроме того, эксперты определили пять потенциальных "сценариев" - как именно человечество может адаптироваться к изменениям климата.
По мнению исследователей, каким бы ни было будущее человечества на фоне климатических изменений, готовиться к нему нужно уже сейчас. Причем свой вклад в адаптацию должны внести не только представители власти, но и бизнеса.
В ADL отметили, что в реальности компании часто сталкиваются с разнообразными препятствиями в реализации собственных инициатив. Отчасти это связано с нехваткой знаний - как лучше действовать в тех или иных условиях (хотя крупные корпорации не склонны это признавать).
Исходя из этого, ученые рекомендуют представителям бизнеса:
"Сталкиваясь с предстоящим выбором технологий, руководителям часто приходится решать три проблемы: сложность, скорость и познание... Адаптация к изменению климата ничем не отличается. Это сложно, поскольку климатические воздействия являются локальными, многофакторными и очень изменчивыми... Моделируя потенциальные сценарии, мы стремимся преодолеть эту сложность, предоставляя генеральным директорам четкие ориентиры по потенциальным технологиям, требующим адаптации", - пояснил глава Blue Shift Альберт Мейге.
В целом же эксперты выделили пять основных "сценариев" адаптации бизнеса и человечества к изменению климата:
Пять прогнозов исследователей на будущее (инфографика: adlittle.com)
Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили новый интересный "инструмент", который поможет в борьбе с климатическими изменениями.
Читайте также, как питание людей "убивает" климат.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Blue Shift, Arthur Little, Consultancy.eu, Wikipedia.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.