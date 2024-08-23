Науковці визначили 5 "сценаріїв" адаптації до зміни клімату: що загрожує людству

Адаптація до нових умов існування на тлі глобального потепління та інших кліматичних викликів потребує зусиль від кожної людини, компанії та уряду. При цьому на потенційні "сценарії" розвитку подій впливають геофізичні, біологічні, поведінкові (демографічні) та економічні чинники.

РБК-Україна розповідає, які саме фактори можуть впливати на адаптацію людства до кліматичних змін, а також які "сценарії" виокремили нещодавно дослідники.

Які фактори впливають на адаптацію людства до кліматичних змін

На тлі суттєвих кліматичних змін, які фіксують нині науковці з різних куточків світу, команда дослідницького проекту Blue Shift від міжнародної компанії Arthur D. Little (ADL) підготувала звіт, в якому визначила 11 основних факторів, що можуть впливати на адаптацію людства до нових умов.

До геофізичних факторів дослідники віднесли:

екстремальні кліматичні явища (хвилі спеки, посухи, шторми, лісові пожежі, зсуви, повені та інші явища, що виходять поза межі норми)

(хвилі спеки, посухи, шторми, лісові пожежі, зсуви, повені та інші явища, що виходять поза межі норми) доступність прісної води (зменшення кількості чистої та придатної до використання й споживання людиною води)

(зменшення кількості чистої та придатної до використання й споживання людиною води) підвищення рівня моря (підвищення середнього рівня поверхні світового океану на тлі танення льодовиків та інших чинників)

До біологічних факторів потрапили:

втрата біорізноманіття (різке зниження врожайності основних сільськогосподарських культур, зменшення кількості худоби, масове вимирання цілих видів рослин і тварин)

(різке зниження врожайності основних сільськогосподарських культур, зменшення кількості худоби, масове вимирання цілих видів рослин і тварин) збільшення кількості шкідників та інвазивних видів (збільшення активності шкідливих рослин, комах і тварин, які є нетиповими для тих чи інших територій та здатні не лише пошкоджувати екосистеми, але й передавати людям різноманітні хвороби)

Серед поведінкових або демографічних факторів були згадані:

норми та правила (законодавство й практика місцевих органів влади та урядів різних держав, що так чи інакше впливають на адаптацію до кліматичних змін)

(законодавство й практика місцевих органів влади та урядів різних держав, що так чи інакше впливають на адаптацію до кліматичних змін) поведінка споживача (моделі індивідуальних рішень людей щодо купівлі тих чи інших товарів або послуг, які відображають адаптацію до зміни клімату)

(моделі індивідуальних рішень людей щодо купівлі тих чи інших товарів або послуг, які відображають адаптацію до зміни клімату) урбанізація (розширення міст і селищ внаслідок міграції населення на тлі екстремальних погодніх умов, переміщення людей із сільської місцевості до міської)

До економічних факторів експерти віднесли:

фінансові механізми (політичні, інвестиційні та фінансові екосистеми й інструменти, що впливають на адаптаційні процеси)

(політичні, інвестиційні та фінансові екосистеми й інструменти, що впливають на адаптаційні процеси) конкурентний тиск (вплив ключових "гравців" на ті чи інші ринки, стимулювання конкурентів і постачальників до зміни поведінки на тлі нових викликів)

(вплив ключових "гравців" на ті чи інші ринки, стимулювання конкурентів і постачальників до зміни поведінки на тлі нових викликів) порушення ланцюга постачання (перебої або значне сповільнення транспортування та розподілу сировини, ресурсів, товарів і послуг)

Основні фактори адаптації до зміни клімату (інфографіка: adlittle.com)

Ґрунтуючись на цих геофізичних, біологічних, поведінкових (демографічних) і економічних факторах, дослідники оцінили найбільш імовірний розвиток подій та шляхи потенційної декарбонізації планети (комплексу заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату й обмеження масштабів, темпів і наслідків глобального потепління).

Крім того, експерти визначили п'ять потенційних "сценаріїв" - як саме людство може адаптуватися до змін клімату.

Основні "сценарії" адаптації людства до зміни клімату

На думку дослідників, яким би не було майбутнє людства на тлі кліматичних змін, готуватися до нього потрібно вже зараз. Причому свій внесок в адаптацію повинні зробити не лише представники влади, але й бізнесу.

В ADL зауважили, що в реальності компанії часто стикаються з різноманітними перешкодами в реалізації власних ініціатив. Частково це пов'язано з браком знань - як найкраще діяти за тих чи інших умов (хоча великі корпорації не схильні це визнавати).

З огляду на це вчені рекомендують представникам бізнесу

працювати над розробкою кращих стратегій прогнозування

використовувати інноваційні інструменти для належної оцінки ризиків

запускати пілотні проекти, які можуть служити доказом концепції для сміливих ініціатив сталого розвитку

"Стикаючись із майбутнім вибором технологій, керівникам часто доводиться вирішувати три проблеми: складність, швидкість і пізнання... Адаптація до зміни клімату нічим не відрізняється. Це складно, оскільки кліматичні впливи є локальними, багатофакторними та дуже мінливими... Моделюючи потенційні сценарії, ми прагнемо подолати цю складність, надаючи генеральним директорам чіткі орієнтири щодо потенційних технологій, які вимагатимуть адаптації", - пояснив очільник Blue Shift Альберт Мейге.

В цілому ж експерти виокремили п'ять основних "сценаріїв" адаптації бізнесу та людства до зміни клімату:

створення "зелених громад" - тим часом у суспільстві може зростати розчарування на тлі перебоїв у наданні звичних послуг і виробництві товарів для задоволення повсякденних потреб

- тим часом у суспільстві може зростати розчарування на тлі перебоїв у наданні звичних послуг і виробництві товарів для задоволення повсякденних потреб "самотній на вершині" - тоді як глобальні корпорації, що будуть готові до змін, продовжуватимуть свою діяльність, інші можуть втратити власні активи (при цьому у суспільстві може спостерігатися зростання нерівності та підвищення вартості життя)

- тоді як глобальні корпорації, що будуть готові до змін, продовжуватимуть свою діяльність, інші можуть втратити власні активи (при цьому у суспільстві може спостерігатися зростання нерівності та підвищення вартості життя) "дикий зелений захід" - допоки уряди країн зосереджуватимуться на пом'якшенні наслідків кліматичних змін, провідні компанії інвестуватимуть у передові технології адаптації (тим часом у суспільстві може зростати розкол між поколіннями, які бачитимуть своє майбутнє по-різному)

- допоки уряди країн зосереджуватимуться на пом'якшенні наслідків кліматичних змін, провідні компанії інвестуватимуть у передові технології адаптації (тим часом у суспільстві може зростати розкол між поколіннями, які бачитимуть своє майбутнє по-різному) "не дивись вгору" - допоки одні регіони боротимуться зі змінами клімату, інші їх не відчуватимуть і не будуть адаптуватися, внаслідок чого зростатиме інфляція (тим часом на тлі пожеж, ураганів і підвищення рівня моря можуть зникати цілі громади, а міграційні потоки між країнами посилюватимуться)

- допоки одні регіони боротимуться зі змінами клімату, інші їх не відчуватимуть і не будуть адаптуватися, внаслідок чого зростатиме інфляція (тим часом на тлі пожеж, ураганів і підвищення рівня моря можуть зникати цілі громади, а міграційні потоки між країнами посилюватимуться) "сплеск адаптації" - уряди країн у всьому світі запровадять суворі правила адаптації до кліматичних змін, посиляться глобальна співпраця та обмін технологіями (при цьому людство покладатиметься на новітні "зелені" ініціативи, їстиме м'ясо (вирощене в лабораторіях), матиме вертикальне землеробство (щоб обмежити землекористування) та намагатиметься наблизитись до умов глобальної цифровізації та електрифікації)

П'ять прогнозів дослідників на майбутнє (інфографіка: adlittle.com)