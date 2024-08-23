Ученые определили 5 "сценариев" адаптации к изменению климата: что угрожает человечеству

Адаптация к новым условиям существования на фоне глобального потепления и других климатических вызовов требует усилий каждого человека, компании и правительства. При этом на потенциальные "сценарии" развития событий оказывают влияние геофизические, биологические, поведенческие (демографические) и экономические факторы.

РБК-Украина рассказывает, какие именно факторы могут влиять на адаптацию человечества к климатическим изменениям, а также какие "сценарии" определили недавно исследователи.

Какие факторы влияют на адаптацию человечества к климатическим изменениям

На фоне существенных климатических изменений, фиксируемых сегодня учеными из разных уголков мира, команда исследовательского проекта Blue Shift от международной компании Arthur D. Little (ADL) подготовила отчет, в котором определила 11 основных факторов, влияющих на адаптацию человечества к новым условиям.

К геофизическим факторам исследователи отнесли:

экстремальные климатические явления (волны жары, засухи, штормы, лесные пожары, оползни, наводнения и другие явления, выходящие за пределы нормы)

(волны жары, засухи, штормы, лесные пожары, оползни, наводнения и другие явления, выходящие за пределы нормы) доступность пресной воды (уменьшение количества чистой и пригодной для использования и потребления человеком воды)

(уменьшение количества чистой и пригодной для использования и потребления человеком воды) повышение уровня моря (повышение среднего уровня поверхности мирового океана на фоне таяния ледников и других факторов)

В биологические факторы попали:

потеря биоразнообразия (резкое снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур, уменьшение количества скота, массовое вымирание целых видов растений и животных)

(резкое снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур, уменьшение количества скота, массовое вымирание целых видов растений и животных) увеличение количества вредителей и инвазивных видов (увеличение активности вредных растений, насекомых и животных, нетипичных для тех или иных территорий и способных не только повреждать экосистемы, но и передавать людям различные болезни)

Среди поведенческих или демографических факторов были упомянуты:

нормы и правила (законодательство и практика местных органов власти и правительств разных государств, так или иначе влияющих на адаптацию к климатическим изменениям)

(законодательство и практика местных органов власти и правительств разных государств, так или иначе влияющих на адаптацию к климатическим изменениям) поведение потребителя (модели индивидуальных решений людей по покупке тех или иных товаров или услуг, отражающих адаптацию к изменению климата)

(модели индивидуальных решений людей по покупке тех или иных товаров или услуг, отражающих адаптацию к изменению климата) урбанизация (расширение городов и поселков вследствие миграции населения на фоне экстремальных погодных условий, перемещение людей из сельской местности в городскую)

К экономическим факторам эксперты отнесли:

финансовые механизмы (политические, инвестиционные и финансовые экосистемы и инструменты, влияющие на адаптационные процессы)

(политические, инвестиционные и финансовые экосистемы и инструменты, влияющие на адаптационные процессы) конкурентное давление (воздействие ключевых "игроков" на те или иные рынки, стимулирование конкурентов и поставщиков к изменению поведения на фоне новых вызовов)

(воздействие ключевых "игроков" на те или иные рынки, стимулирование конкурентов и поставщиков к изменению поведения на фоне новых вызовов) нарушение цепи поставки (перебои или значительное замедление транспортировки и распределения сырья, ресурсов, товаров и услуг)

Основные факторы адаптации к изменению климата (инфографика: adlittle.com)

Основываясь на этих геофизических, биологических, поведенческих (демографических) и экономических факторах, исследователи оценили наиболее вероятное развитие событий и пути потенциальной декарбонизации планеты (комплекса мер по смягчению последствий изменения климата и ограничения масштабов, темпов и последствий глобального потепления).

Кроме того, эксперты определили пять потенциальных "сценариев" - как именно человечество может адаптироваться к изменениям климата.

Основные "сценарии" адаптации человечества к изменению климата

По мнению исследователей, каким бы ни было будущее человечества на фоне климатических изменений, готовиться к нему нужно уже сейчас. Причем свой вклад в адаптацию должны внести не только представители власти, но и бизнеса.

В ADL отметили, что в реальности компании часто сталкиваются с разнообразными препятствиями в реализации собственных инициатив. Отчасти это связано с нехваткой знаний - как лучше действовать в тех или иных условиях (хотя крупные корпорации не склонны это признавать).

Исходя из этого, ученые рекомендуют представителям бизнеса:

работать над разработкой лучших стратегий прогнозирования

использовать инновационные инструменты для надлежащей оценки рисков

запускать пилотные проекты, которые могут служить доказательством концепции смелых инициатив устойчивого развития

"Сталкиваясь с предстоящим выбором технологий, руководителям часто приходится решать три проблемы: сложность, скорость и познание... Адаптация к изменению климата ничем не отличается. Это сложно, поскольку климатические воздействия являются локальными, многофакторными и очень изменчивыми... Моделируя потенциальные сценарии, мы стремимся преодолеть эту сложность, предоставляя генеральным директорам четкие ориентиры по потенциальным технологиям, требующим адаптации", - пояснил глава Blue Shift Альберт Мейге.

В целом же эксперты выделили пять основных "сценариев" адаптации бизнеса и человечества к изменению климата:

создание "зеленых общин" - тем временем в обществе может расти разочарование на фоне перебоев в предоставлении привычных услуг и производстве товаров для удовлетворения повседневных потребностей

- тем временем в обществе может расти разочарование на фоне перебоев в предоставлении привычных услуг и производстве товаров для удовлетворения повседневных потребностей "одинокий на вершине" - тогда как глобальные корпорации, которые будут готовы к переменам, будут продолжать свою деятельность, другие могут потерять собственные активы (при этом в обществе может наблюдаться рост неравенства и повышение стоимости жизни)

- тогда как глобальные корпорации, которые будут готовы к переменам, будут продолжать свою деятельность, другие могут потерять собственные активы (при этом в обществе может наблюдаться рост неравенства и повышение стоимости жизни) "дикий зеленый запад" - пока правительства стран будут сосредотачиваться на смягчении последствий климатических изменений, ведущие компании будут инвестировать в передовые технологии адаптации (тем временем в обществе может расти раскол между поколениями, которые будут видеть свое будущее по-разному)

- пока правительства стран будут сосредотачиваться на смягчении последствий климатических изменений, ведущие компании будут инвестировать в передовые технологии адаптации (тем временем в обществе может расти раскол между поколениями, которые будут видеть свое будущее по-разному) "не смотри вверх" - пока одни регионы будут бороться с изменениями климата, другие их не будут чувствовать и не будут адаптироваться, в результате чего будет расти инфляция (в это время на фоне пожаров, ураганов и повышения уровня моря могут исчезать целые общины, а миграционные потоки между странами будут усиливаться)

- пока одни регионы будут бороться с изменениями климата, другие их не будут чувствовать и не будут адаптироваться, в результате чего будет расти инфляция (в это время на фоне пожаров, ураганов и повышения уровня моря могут исчезать целые общины, а миграционные потоки между странами будут усиливаться) "всплеск адаптации" - правительства стран во всем мире введут строгие правила адаптации к климатическим изменениям, усилятся глобальное сотрудничество и обмен технологиями (при этом человечество будет полагаться на новейшие "зеленые" инициативы, есть мясо (выращенное в лабораториях), использовать вертикальное земледелие (чтобы ограничить землепользование) и пытаться приблизиться к условиям глобальной цифровизации и электрификации)

Пять прогнозов исследователей на будущее (инфографика: adlittle.com)