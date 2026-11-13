NAUDI закликає уряд змінити правила бронювання в ОПК: що пропонують

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликає уряд продовжити бронювання працівників ОПК до 1 лютого 2027 року, встановити 100% бронювання для критичних підприємств і закріпити річний термін дії рішень про критичність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення NAUDI до прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Що пропонує NAUDI

Асоціація звернулася до прем'єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо врегулювання ситуації з бронюванням працівників оборонних підприємств після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів №1328.

Щоб не допустити зриву оборонних контрактів, зняти пікове навантаження з державних реєстрів наприкінці року та забезпечити стабільний перехідний період, NAUDI пропонує уряду невідкладно внести до постанови низку змін.

Зокрема, автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року дію рішень про визначення критично важливими підприємств, термін яких спливає до 31 грудня 2026 року включно.

Також пропонується продовжити на цей період чинні відстрочки для військовозобов'язаних працівників, оформлені через портал Дія.

Ще одна пропозиція - встановити 100% бронювання до 1 лютого 2027 військовозобов'язаних працівників для підприємств ОПК, які Міністерство оборони визнало критично важливими, без необхідності ухвалення окремих рішень про збільшення лімітів та без застосування процедур анулювання через перевищення квот.

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Окрім невідкладних антикризових кроків, при подальшому системному оновленні Порядку бронювання (постанова КМУ №76) NAUDI наполягає на закріпленні для підприємств ОПК строку дії рішень про критичність та відстрочок працівників тривалістю не менше 12 місяців - на період виконання державних контрактів.

Чому асоціація вимагає змін

У NAUDI вважають, що постійні та безситемні зміни правил бронювання створють наступні ризики:

необхідність кожні 90 днів повторно подавати документи створюють надмірне адміністративне навантаження на оборонні підприємства.

Це може уповільнювати виробничі процеси та відволікати керівників і інженерно-технічних фахівців від виконання їхніх основних завдань.

перевантаження державних органів та цифрової інфраструктури.

Одночасне подання великої кількості документів може перевантажити профільні міністерства, Координаційний центр, Пенсійний фонд і портал Дія, що загрожує технічними затримками.

ризик втрати вузькопрофільних фахівців.

В асоціації також попереджають про ризик втрати бронювання інженерами, конструкторами й операторами складного обладнання, якщо термін чинних відстрочок завершиться до ухвалення нових рішень. На думку NAUDI, це може призвести до зупинки виробничих ліній.

Асоціація заявила про підтримку позиції прем'єр-міністра, озвученої 16 жовтня, щодо неприпустимості радикальних змін, які можуть дестабілізувати роботу оборонних заводів.

NAUDI закликає уряд врахувати її пропозиції та залучити представників асоціації до робочих нарад з доопрацювання нормативних актів у сфері бронювання.