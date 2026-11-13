NAUDI призывает правительство изменить правила бронирования в ОПК: что предлагают

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призывает правительство продлить бронирование работников ОПК до 1 февраля 2027 года, установить 100% бронирование для критических предприятий и закрепить годовой срок действия решений о критичности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение NAUDI к премьер-министру Украины Сергею Корецкому.

Что предлагает NAUDI

Ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями по урегулированию ситуации с бронированием работников оборонных предприятий после вступления в силу постановления Кабинета Министров №1328.

Чтобы не допустить срыва оборонных контрактов, снять пиковую нагрузку с государственных реестров в конце года и обеспечить стабильный переходный период, NAUDI предлагает правительству безотлагательно внести в постановление ряд изменений.

В частности, автоматически продлить до 1 февраля 2027 года действие решений об определении критически важных предприятий, срок которых истекает до 31 декабря 2026 года включительно.

Также предлагается продлить на этот период действующие отсрочки для военнообязанных работников, оформленные через портал Дия.

Еще одно предложение - установить 100% бронирование до 1 февраля 2027 года военнообязанных работников для предприятий ОПК, которые Министерство обороны признало критически важными, без необходимости принятия отдельных решений об увеличении лимитов и без применения процедур аннулирования из-за превышения квот.

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Кроме неотложных антикризисных шагов, при последующем системном обновлении Порядка бронирования (постановление КМУ №76) NAUDI настаивает на закреплении для предприятий ОПК срока действия решений о критичности и отсрочке работников продолжительностью не менее 12 месяцев - на период выполнения государственных контрактов.

Почему ассоциация требует изменений

В NAUDI считают, что постоянные и бессистемные изменения правил бронирования создают следующие риски:

необходимость каждые 90 дней повторно представлять документы создают чрезмерную административную нагрузку на оборонные предприятия.

Это может замедлять производственные процессы и отвлекать руководителей и инженерных специалистов от выполнения их основных задач.

перегрузки государственных органов и цифровой инфраструктуры.

Одновременное представление большого количества документов может перегрузить профильные министерства, Координационный центр, Пенсионный фонд и портал Дия, что угрожает техническими задержками.

риск потери узкопрофильных специалистов.

В ассоциации также предупреждают риск потери бронирования инженерами, конструкторами и операторами сложного оборудования, если срок действующих отсрочок завершится до принятия новых решений. По мнению NAUDI, это может привести к остановке производственных линий.

Ассоциация заявила о поддержке позиции премьер-министра, озвученной 16 октября, относительно недопустимости радикальных изменений, которые могут дестабилизировать работу оборонных заводов.

NAUDI призывает правительство учесть ее предложения и привлечь представителей ассоциации к рабочим совещаниям по доработке нормативных актов в сфере бронирования.