NAUDI шукає в Німеччині партнерів для розробки нових видів зброї, - Пашинський

Від виставок до проєктів на сотні мільйонів євро

Пашинський розповів, що пишається шляхом, який NAUDI пройшла за останні три роки: від перших презентацій і виставок до проєктів, що вже діють. За його словами, ці проєкти мають горизонтальних партнерів у Німеччині.

Він також зазначив, що так звана данська модель за підтримки німецької сторони трансформувалася в мережу горизонтальних рішень і спільних проєктів. Частину з них заплановано вже на наступний рік.

Пошук партнерів і нові види зброї

Стратегією NAUDI Пашинський назвав пошук партнерів і кооперацій, зокрема в розробці нових видів зброї. За його словами, вже є приклади такої співпраці та успішні випробування.

Він запевнив учасників конференції, що будь-які реальні проєкти, започатковані за її підсумками, отримають підтримку. Наприкінці виступу Пашинський закликав німецьку сторону зробити все для захисту Європи.