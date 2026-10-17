NAUDI ищет в Германии партнеров для разработки новых видов оружия, - Пашинский

От выставок до проектов на сотни миллионов евро

Пашинский рассказал, что гордится путем, который NAUDI прошла за последние три года: от первых презентаций и выставок до уже действующих проектов. По его словам, эти проекты имеют горизонтальных партнеров в Германии.

Он также отметил, что так называемая датская модель при поддержке германской стороны трансформировалась в сеть горизонтальных решений и совместных проектов. Часть из них запланирована уже на следующий год.

Поиск партнеров и новые виды оружия

Стратегией NAUDI Пашинский назвал поиск партнеров и коопераций, в частности, в разработке новых видов оружия. По его словам, уже есть примеры такого сотрудничества и успешные испытания.

Он заверил участников конференции, что любые реальные проекты, начатые по ее итогам, получат поддержку. В конце выступления Пашинский призвал немецкую сторону сделать все для защиты Европы.