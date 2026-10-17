RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

NAUDI ищет в Германии партнеров для разработки новых видов оружия, - Пашинский

15:39 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Сергей Пашинский (пресс-служба NAUDI)

Глава NAUDI Сергей Пашинский заявил, что стратегия ассоциации заключается в поиске партнеров для кооперации и совместной разработки новых видов оружия. По его словам, за три года NAUDI прошла путь от уже работающих презентаций и выставок до проектов на сотни миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Пашинского на конференции-встрече делегаций немецкого и украинского ОПК "Украина - Германия: сотрудничество в оборонной промышленности".

От выставок до проектов на сотни миллионов евро

Пашинский рассказал, что гордится путем, который NAUDI прошла за последние три года: от первых презентаций и выставок до уже действующих проектов. По его словам, эти проекты имеют горизонтальных партнеров в Германии.

Он также отметил, что так называемая датская модель при поддержке германской стороны трансформировалась в сеть горизонтальных решений и совместных проектов. Часть из них запланирована уже на следующий год.

Поиск партнеров и новые виды оружия

Стратегией NAUDI Пашинский назвал поиск партнеров и коопераций, в частности, в разработке новых видов оружия. По его словам, уже есть примеры такого сотрудничества и успешные испытания.

Он заверил участников конференции, что любые реальные проекты, начатые по ее итогам, получат поддержку. В конце выступления Пашинский призвал немецкую сторону сделать все для защиты Европы.

Ранее NAUDI требовала от Минэкономики отозвать проект постановления о понижении квоты бронирования работников ОПК со 100% до 85%. В ассоциации подчеркнули, что такая норма угрожает национальной безопасности и может сорвать производство вооружения и выполнения действующих оборонных контрактов.

Также NAUDI призвали изменить подход к разработке оружия и прогнозировать на год вперед.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОПК