У NAUDI назвали ключові моменти ефективності НРК на полі бою

Обмеження робототехніки та фактор зв'язку

За словами Гончарова, не варто спрощувати ситуацію й розраховувати виключно на роботизовані системи. Більшість сучасних бюджетних НРК мають відносно невисоку швидкість пересування та не завжди здатні долати складний рельєф.

Ефективність робототехніки безпосередньо залежить від багатьох факторів:

якості зв'язку та стійкості каналів управління;

погодних умов, рельєфу та мінної небезпеки;

активності ворожих засобів ураження;

ретельного планування маршрутів та можливих втрат сигналу.

Гончаров наголосив, що саме рівень підготовки операторів і штабів є вирішальним для живучості НРК, тому результати їхнього використання у різних підрозділах суттєво відрізняються.

Керівник NAUDI підкреслив, що бронемобілям досі належить ключове місце у бойових діях. Масове застосування противником FPV-дронів і дистанційного мінування логістичних шляхів робить використання неброньованого автотранспорту в зоні ураження практично неможливим.