У NAUDI назвали ключові моменти ефективності НРК на полі бою
Попри стрімкий розвиток робототехніки, броньована техніка зберігає свою ключову роль на полі бою. НРК поки що мають суттєві технічні обмеження, а бронемашини залишаються єдиним надійним захистом військових від FPV-дронів та мін.
Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров у матеріалі РБК-Україна.
Обмеження робототехніки та фактор зв'язку
За словами Гончарова, не варто спрощувати ситуацію й розраховувати виключно на роботизовані системи. Більшість сучасних бюджетних НРК мають відносно невисоку швидкість пересування та не завжди здатні долати складний рельєф.
Ефективність робототехніки безпосередньо залежить від багатьох факторів:
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якості зв'язку та стійкості каналів управління;
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погодних умов, рельєфу та мінної небезпеки;
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активності ворожих засобів ураження;
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ретельного планування маршрутів та можливих втрат сигналу.
Гончаров наголосив, що саме рівень підготовки операторів і штабів є вирішальним для живучості НРК, тому результати їхнього використання у різних підрозділах суттєво відрізняються.
Керівник NAUDI підкреслив, що бронемобілям досі належить ключове місце у бойових діях. Масове застосування противником FPV-дронів і дистанційного мінування логістичних шляхів робить використання неброньованого автотранспорту в зоні ураження практично неможливим.
Раніше ми писали про НРК "Пегас", який під час випробувань подолав складне бездоріжжя, недоступне для більшості серійних НРК, і виявився у кілька разів дешевшим за заводські аналоги.