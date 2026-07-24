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У NAUDI назвали ключові моменти ефективності НРК на полі бою

13:35 24.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про "слабкі місця" бюджетних НРК?
aimg Лев Шевченко
У NAUDI назвали ключові моменти ефективності НРК на полі бою Фото: НРК в Україні (Getty Images)
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Попри стрімкий розвиток робототехніки, броньована техніка зберігає свою ключову роль на полі бою. НРК поки що мають суттєві технічні обмеження, а бронемашини залишаються єдиним надійним захистом військових від FPV-дронів та мін.

Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров у матеріалі РБК-Україна.

Обмеження робототехніки та фактор зв'язку

За словами Гончарова, не варто спрощувати ситуацію й розраховувати виключно на роботизовані системи. Більшість сучасних бюджетних НРК мають відносно невисоку швидкість пересування та не завжди здатні долати складний рельєф.

Ефективність робототехніки безпосередньо залежить від багатьох факторів:

  • якості зв'язку та стійкості каналів управління;

  • погодних умов, рельєфу та мінної небезпеки;

  • активності ворожих засобів ураження;

  • ретельного планування маршрутів та можливих втрат сигналу.

Гончаров наголосив, що саме рівень підготовки операторів і штабів є вирішальним для живучості НРК, тому результати їхнього використання у різних підрозділах суттєво відрізняються.

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Керівник NAUDI підкреслив, що бронемобілям досі належить ключове місце у бойових діях. Масове застосування противником FPV-дронів і дистанційного мінування логістичних шляхів робить використання неброньованого автотранспорту в зоні ураження практично неможливим.

Раніше ми писали про НРК "Пегас", який під час випробувань подолав складне бездоріжжя, недоступне для більшості серійних НРК, і виявився у кілька разів дешевшим за заводські аналоги.

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