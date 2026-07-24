В NAUDI назвали ключевые моменты эффективности НРК на поле боя
Несмотря на быстрое развитие робототехники, бронированная техника сохраняет свою ключевую роль в поле боя. НРК пока имеют существенные технические ограничения, а бронемашины остаются единственной надежной защитой военных от FPV-дронов и мин.
Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров в материале РБК-Украина.
Ограничение робототехники и фактор связи
По словам Гончарова, не стоит упрощать ситуацию и рассчитывать исключительно на роботизированные системы. Большинство современных бюджетных НРК имеют относительно невысокую скорость передвижения и не всегда способны преодолевать сложный рельеф.
Эффективность робототехники напрямую зависит от многих факторов:
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качества связи и стойкости каналов управления;
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погодных условий, рельефа и минной опасности;
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активности вражеских средств поражения;
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тщательного планирования маршрутов и возможных потерь сигнала
Гончаров подчеркнул, что именно уровень подготовки операторов и штабов является решающим для живучести НРК , поэтому результаты их использования в разных подразделениях существенно отличаются.
Руководитель NAUDI подчеркнул, что бронемобилям по-прежнему принадлежит ключевое место в боевых действиях. Массовое применение противником FPV-дронов и дистанционного минирования логистических путей делает использование небронированного автотранспорта в зоне поражения практически невозможным.
Ранее мы писали о НРК "Пегас", который во время испытаний преодолел сложное бездорожье, недоступное для большинства серийных НРК, и оказался в несколько раз дешевле заводских аналогов.