В NAUDI назвали ключевые моменты эффективности НРК на поле боя

Несмотря на быстрое развитие робототехники, бронированная техника сохраняет свою ключевую роль в поле боя. НРК пока имеют существенные технические ограничения, а бронемашины остаются единственной надежной защитой военных от FPV-дронов и мин.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров в материале РБК-Украина .

Ограничение робототехники и фактор связи

По словам Гончарова, не стоит упрощать ситуацию и рассчитывать исключительно на роботизированные системы. Большинство современных бюджетных НРК имеют относительно невысокую скорость передвижения и не всегда способны преодолевать сложный рельеф.

Эффективность робототехники напрямую зависит от многих факторов:

качества связи и стойкости каналов управления;

погодных условий, рельефа и минной опасности;

активности вражеских средств поражения;

тщательного планирования маршрутов и возможных потерь сигнала

Гончаров подчеркнул, что именно уровень подготовки операторов и штабов является решающим для живучести НРК , поэтому результаты их использования в разных подразделениях существенно отличаются.

Руководитель NAUDI подчеркнул, что бронемобилям по-прежнему принадлежит ключевое место в боевых действиях. Массовое применение противником FPV-дронов и дистанционного минирования логистических путей делает использование небронированного автотранспорта в зоне поражения практически невозможным.