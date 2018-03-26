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Для Нацвардии в бюджете предусмотрено 800 млн гривен

НовостиОбщество    26.03.2018 - 16:38
Фото: Нацгвардия (facebook.com-NGUmainpage)
Фото: Нацгвардия (facebook.com-NGUmainpage)

В МВД создано стратегию развития Нацгвардии

В этом году объем бюджетных ассигнований на цели Национальной гвардии Украины составляет 800 млн гривен. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения Международного межведомственного многопрофильного Центра подготовки подразделений Нацгвардии, передает "Урядовый портал".

"За 4 года удалось создать условия работы Нацгвардии, будем и дальше работать, чтобы был обеспечен боец. В этом году выделяем на нужды Нацгвардии 800 миллионов гривен. У министерства (МВД) есть стратегия развития Нацгвардии, будем в нее инвестировать", - сказал Гройсман.

По его словам, обеспечение Нацгвардии по отдельным позициям - прежде всего вооружения - стимулирует развитие отечественного военно-промышленного комплекса, поскольку значительная часть техники производится в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины получит 55 французских вертолетов компании Airbus Helicopters. Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.

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Теги публикации: Нацгвардия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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