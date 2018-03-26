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На цілі Нацвардії у бюджеті передбачено 800 млн гривень

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 16:38
Фото: Нацгвардія (facebook.com-NGUmainpage)
Фото: Нацгвардія (facebook.com-NGUmainpage)

У МВС створена стратегія розвитку Нацгвардії

Цього року обсяг бюджетних асигнувань на цілі Національної гвардії України становить 800 млн гривень. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідання Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного Центру підготовки підрозділів Нацгвардії, передає "Урядовий портал".

"За 4 роки вдалося створити умови роботи Нацгвардії, будемо і надалі працювати, аби був забезпечений боєць. Цього року виділяємо на потреби Нацгвардії 800 мільйонів гривень. У Міністерства (МВС) є стратегія розвитку Нацгвардії, будемо в неї інвестувати", - сказав Гройсман.

За його словами, забезпечення Нацгвардії за окремими позиціями - передусім озброєння - стимулює розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу, оскільки значна частка техніки виробляється в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ України отримає 55 французських вертольотів компанії Airbus Helicopters. Гелікоптери французького виробництва допомагатимуть нести службу Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужбі.

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Теги публікації: Нацгвардия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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