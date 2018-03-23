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Інтерв'ю

Аваков: МВС отримає 55 французських вертольотів

НовиниПолітика    23.03.2018 - 15:41
Фото: Арсен Аваков та Жан-Ів Ле Дріан (mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков та Жан-Ів Ле Дріан (mvs.gov.ua)

Україна розраховує вже в цьому році отримати перші гелікоптери

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) отримає 55 французських вертольотів компанії Airbus Helicopters. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

Так, сьогодні, 23 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підписали Заяву про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між МВС України та МЗС Франції. За словами Авакова, відповідно до документу, вертолітний парк МВС мають поповнити 55 машин компанії Airbus Helicopters. Глава МВС додав, що Україна розраховує вже в цьому році отримати перші гелікоптери.

"Гелікоптери французького виробництва допомагатимуть нести службу Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужбі. МВС планує отримати вертольоти трьох моделей - Н145, Н125 та Н225", - йдеться у повідомленні.

  • Н125 - перевищує інші одномоторні вертольоти за продуктивністю та універсальністю, не потребує високого рівня обслуговування та демонструє високі показники роботи у високогір’ї.
  • Н145 - має високий ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості, особливо в умовах спекотного клімату і у високогір'ї.
  • Н225 - володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних дводвигунових машин.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що ДСНС отримає від Франції перші чотири гелікоптери вже цього року.

Захоплення заручників у Франції: зросла кількість загиблих ДСНС отримає від Франції перші чотири гелікоптери вже цього року, - Порошенко
Теги: Франція, Міністерство внутрішніх справ України, Арсен Аваков
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