До нацспротиву готуватимуть і чоловіків, і жінок: у Раді реєструють законопроєкт

Нацспротив в Україні

Нагадаємо, на початку лютого заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук розповіла про створення Центрів національного спротиву. За її словами, першим і найважливішим етапом у цьому процесі є підготовка достатньої кількості інструкторів.

Детальніше про те, що відомо про створення Центрів нацспротиву, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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