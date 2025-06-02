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До нацспротиву готуватимуть і чоловіків, і жінок: у Раді реєструють законопроєкт

Фото: заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Підготовку проходитимуть як чоловіки, так і жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

Що пропонує законопроєкт: 

  • підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок; 
  • ⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм; 
  • навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;
  • керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Центри матимуть право:

  • використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
  • створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

"Система підготовки до національного спротиву - це не про війну, це про ГОТОВНІСТЬ. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. 
Готовність перемагати! Нацспротив - це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства", - зазначила Верещук.

Нацспротив в Україні

Нагадаємо, на початку лютого заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук розповіла про створення Центрів національного спротиву. За її словами, першим і найважливішим етапом у цьому процесі є підготовка достатньої кількості інструкторів.

Детальніше про те, що відомо про створення Центрів нацспротиву, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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