К нацсопротивлению будут готовить и мужчин, и женщин: в Раде регистрируют законопроект

Нацсопротивление в Украине

Напомним, в начале февраля заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук рассказала о создании Центров национального сопротивления. По ее словам, первым и самым важным этапом в этом процессе является подготовка достаточного количества инструкторов.

Подробнее о том, что известно о создании Центров нацсопротивления, - читайте в материале РБК-Украина.

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