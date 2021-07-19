В Нацсовете реформ раскритиковали главу Госгеонедр за незаконную остановку карьера в Житомирской области

"В Житомирской области есть Беховский гранитный карьер. В 2000-х его создали с нуля в так называемой второй Чернобыльской зоне, в селе, которое отселили еще в 1980-х. Фактически это предприятие дало вторую жизнь местности, не говоря о сотнях рабочих мест. 20+ миллионов долларов инвестиций за 15 лет. Хорошая история. Плохая история заключается в том, что вчера государственная служба геологии и недр приостановила работу этого предприятия. В лучших традициях украинской бюрократии - никому ничего не объясняя, никого ни о чем не спрашивая, не предупреждая и вообще на всех наплевав", - написал Саакашвили.

По его мнению, подобные действия чиновников приводит к катастрофическим последствиям.

"На данный момент предприятие простаивает и несет убытки. Следовательно, убытки несут и работники, и бюджет, который недополучит средства. Это уже катастрофа", - добавил он.