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В Нацсовете реформ раскритиковали главу Госгеонедр за незаконную остановку карьера в Житомирской области

Автор: Наталия Гурковская

Глава исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Михеил Саакашвили раскритиковал главу Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха за незаконную остановку Беховского гранитного карьера в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Саакашвили в Facebook.

"В Житомирской области есть Беховский гранитный карьер. В 2000-х его создали с нуля в так называемой второй Чернобыльской зоне, в селе, которое отселили еще в 1980-х. Фактически это предприятие дало вторую жизнь местности, не говоря о сотнях рабочих мест. 20+ миллионов долларов инвестиций за 15 лет. Хорошая история. Плохая история заключается в том, что вчера государственная служба геологии и недр приостановила работу этого предприятия. В лучших традициях украинской бюрократии - никому ничего не объясняя, никого ни о чем не спрашивая, не предупреждая и вообще на всех наплевав", - написал Саакашвили.

По его мнению, подобные действия чиновников приводит к катастрофическим последствиям.

"На данный момент предприятие простаивает и несет убытки. Следовательно, убытки несут и работники, и бюджет, который недополучит средства. Это уже катастрофа", - добавил он.

Напомним, ранее о ситуации написал владелец Беховского гранитного карьера, основатель MS Capital Максим Шкиль. В комментариях глава Госгеонедр Роман Опимах написал, что разберется с проблемой в понедельник.

Как сообщалось, до этого главу Госгеонедр Романа Опимаха обвинили в коррупции в связи с продажей Дома книги во Львове.

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Саакашвили