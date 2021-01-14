В Госгеонедра рассказали о трансформации отрасли

Фото: Роман Опимах (пресс-служба)

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах рассказал о результатах деятельности органа в прошлом году и планах на 2021 год.

Об этом говорится в отчете работы службы за 2020 год.

По словам Опимаха, главными приоритетами службы является возвращение доверия к Госгеонедр, путем нулевой толерантности к коррупции, что является залогом прозрачного сотрудничества бизнеса и государства, привлечения инвестиций и прогрессивное и предсказуемое регулирование отрасли.

Среди достижений, Роман Опимах выделяет, что за год Госгеонедра удалось внедрить единое окно недропользователя, подписать ряд соглашений о распределении углеводородной продукции, которые несут инвестиционные обязательства на сотни миллионов долларов, возобновить проект Юзовского месторождения, а также открыть для аукциона масштабное Шевченковское месторождение литиевых руд.

Подписано 7 соглашений о распределении углеводородной продукции, по которым минимальные инвестиционные обязательства превышают $350 млн на этапе геологоразведки на площади свыше 6400 кв. км.

"Подписание соглашения - важное событие для добывающей индустрии. Работы на участках приведут к наращиванию добычи углеводородов, поспособствуют созданию новых рабочих мест, увеличению отчислений в бюджеты всех уровней, а также позволят уменьшить импорт нефти и газа в перспективе десятилетия", - считает Опимах.

Также возобновлен проект СРП Юзовской, который десятилетия находился в статусе крупнейшей "спящей" лицензии. Работы на площади могут обеспечить раннюю добычу уже в 2021 году. Положено начало освоению углеводородного потенциала украинского шельфа Черного моря путем подготовки к предоставлению спецразрешений НАК "Нафтогаз Украины" на площадь около 30 тысяч квадратных километров.

Служба проводит постоянный диалог с бизнес-сообществами для удовлетворения спроса промышленности на сырье и создании интересных предложений. Инвестиционный атлас недропользователя насчитывает более 300 перспективных участков. В прошлом году было объявлено 8 е-аукционов, на которые выставлено 70 лотов.

По результатам проведенных торгов продано 58 специальных разрешений на пользование недрами на более 826 млн грн. Общая сумма поступлений в Государственный бюджет Украины составляет почти 1 млрд грн. В 2021 году планируется выставить на аукционы более 100 лотов.

"Именно поэтому Госгеонедра постоянно работают над модернизацией профильного законодательства. Среди ключевых новелл документа - введение свободного оборота спецразрешений, возможность рассрочки оплаты за спецразрешение, упрощение условий ведения деятельности для “малого недропользования”, - считает Роман Опімах.

Как известно, в 2021 году в Госгеонедра обещают создать электронный кабинет недропользователя, которые автоматизирует документооборот и укрепит доверие к службе, а также провести аукционы свыше 100 участков по продаже специальных разрешений на пользование недрами.