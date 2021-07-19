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У Нацраді реформ розкритикували голову Держгеонадра за незаконну зупинку кар'єра в Житомирській області

Автор: Наталія Гурковська

Голова виконавчого комітету Національної ради з питань реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував голову Державної служби геології і надр Романа Опімаха за незаконну зупинку Бехівського гранітного кар'єру в Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Саакашвілі в Facebook.

"У Житомирській області є Бехівський гранітний кар'єр. У 2000-х його створили з нуля в так званій другій Чорнобильській зоні, в селі, яке відселили ще в 1980-х. Фактично це підприємство дало друге життя місцевості, не кажучи про сотні робочих місць. 20+ мільйонів доларів інвестицій за 15 років. Хороша історія. Погана історія полягає в тому, що вчора державна служба геології та надр призупинила роботу цього підприємства. У кращих традиціях української бюрократії - нікому нічого не пояснюючи, нікого ні про що не питаючи, не попереджаючи і взагалі на всіх наплювавши", - написав Саакашвілі.

На його думку, подібні дії посадовців призводить до катастрофічних наслідків.

"На даний момент підприємство простоює і зазнає збитків. Отже, збитки несуть і працівники, і бюджет, який недоотримає кошти. Це вже катастрофа", - додав він.

Нагадаємо, раніше про ситуацію написав власник Бехівський гранітного кар'єру, засновник MS Capital Максим Шкіль. У коментарях глава Держгеонадр Роман Опімах написав, що розбереться з проблемою в понеділок.

Як повідомлялось,до цього голову Держгеонадр Романа Опімаха звинуватили в корупції у зв'язку з продажем Будинку книги у Львові.

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Саакашвілі