Нацсовет реформ провел первое заседание

Национальный совет реформ провел первое заседание 30 июня под председательством президента Владимира Зеленского. Президент определил приоритетные направления работы Нацсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Заседание прошло также при участии руководства Кабинета министров и Верховной рады.

"Глава государства отметил необходимость судебной реформы, ведь в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы, ускорение приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большая стройка", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, главная задача Нацсовета - сделать все, "чтобы в Украине хотелось жить".

Отметим, Нацсовет реформ - это специальный консультативно-совещательный орган при президенте. Он занимается стратегическим планированием, согласованием позиций по стратегии реформ в Украине и мониторингом их реализации. Возглавляет Нацсовет Владимир Зеленский. В состав входят представители Кабинета министров, Верховной рады, Офиса президента, СНБО и бизнеса.

Напомним, 23 июня Владимир Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ.

Кроме того сообщалось, что ввел в Нацсовет первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука.