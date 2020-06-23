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Президент утвердил персональный состав Нацсовета реформ

Новости » Политика     23.06.2020 - 14:25
Президент утвердил персональный состав Нацсовета реформ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Возглавляет Нацсовет Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ. Совет возглавляет президент.

Об этом свидетельствует указ Зеленского от 23 июня.

Президент определил перечень членов Нацсовета реформ, которые принимают участие в его работе по всем вопросам. В него вошли премьер-министр Денис Шмыгаль; вице-премьер-министры Михаил Федоров, Ольга Стефанишина и Алексей Резников; руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также в работе Нацсовета по согласию могут участвовать спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов, представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.

Кроме того, Зеленский определил членов совета, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов - главы комитетов парламента (по согласию), министр внутренних дел Арсен Аваков и другие министры правительства. Также к работе Нацсовета могут приглашать замруководителя Офиса президента Юлию Ковалив и главу Национального банка Якова Смолия (по согласию).

Напомним, президент поставил перед Нацсоветом реформ задачу усовершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни.

Как писало РБК-Украина, в начале мая Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНацсовет реформ
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