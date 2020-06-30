Нацрада реформ провела перше засідання

Національна рада реформ провела перше засідання 30 червня під головуванням президента Володимира Зеленського. Президент визначив пріоритетні напрямки роботи Нацради.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Засідання пройшло за участю керівництва Кабінету міністрів і Верховної ради.

"Глава держави відзначив необхідність судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість і безпека. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров'я. Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, прискорення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері диджитализации і успіхи в області інфраструктури, зокрема в реалізації проекту "Велике будівництво", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, головне завдання Нацради - зробити все, "щоб в Україні хотілося жити".

Зазначимо, Нацрада реформ - це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті. Він займається стратегічним плануванням, узгодженням позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторингом їх реалізації. Очолює Нацраду Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ.

Крім того повідомлялося, що ввів в Нацраду першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука.