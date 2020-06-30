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В Нацсовет реформ ввели Стефанчука

Новости » Политика     30.06.2020 - 14:20
В Нацсовет реформ ввели Стефанчука
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Зеленский подписал указ 30 июня

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета реформ. Он своим указом ввел в совет первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

Указ был обнародован на сайте Офиса президента Украины.

Документ президент подписал во вторник, 30 июня.

"Ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, Стефанчук Руслана Алексеевича - первого заместителя главы Верховной рады Украины, представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа.

При этом отмечается, что Стефанчук вводится в состав Нацсовета по согласию.

Напомним, 23 июня Владимир Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ.

Кроме того, Зеленский поставил перед Нацсоветом задачу усовершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНацсовет реформРуслан Стефанчук
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