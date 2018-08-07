Нацслужба здоровья готова подписать договоры с 468 медучреждениями

Пока количество полученных заявлений почти втрое больше по сравнению с "первой волной"

Национальная служба здоровья (НСЗУ) готова подписать договоры с 468 медицинскими учреждениями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины Twitter.

Как сообщается, в настоящее время количество полученных заявлений почти втрое больше по сравнению с "первой волной".

"Самыми активными были медзаведения в Харьковской, Львовской и Сумской областях, а также медзаведения в горных селах Закарпатья", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины 25 июля объявила о старте "второй волны" подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы.

Также сообщалось, что 152 медицинских учреждения, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья, получили на свои счета первые средства - всего 244 миллиона гривен.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщала, что НСЗУ подписывает договоры с частными клиниками и врачами-ФОП.

По словам Супрун, 12 частных клиник и врачей-ФОП, с которыми НСЗУ заключила договоры, будут получать финансирование по таким же тарифам, как и коммунальные амбулатории и поликлиники.