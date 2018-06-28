Вони отримуватимуть фінансування за такими ж тарифами, як і комунальні амбулаторії і поліклініки

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) підписує договори з приватними клініками та лікарями-ФОП. Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Таку можливість ми закладали від самого початку трансформації системи охорони здоров’я і нарешті можемо оголосити офіційно: у рамках першої хвилі НСЗУ уклала договори з 12-ма приватними клініками та лікарями ФОПами з різних регіонів України", - йдеться у повідомленні.

За словами Супрун, 12 приватних клінік та лікарів-ФОП, з якими НСЗУ уклала договори, отримуватимуть фінансування за такими ж тарифами, як і комунальні амбулаторії і поліклініки.

Список цих клінік та лікарів-ФОПів можна подивитися на сайті МОЗ України.

Нагадаємо, 27 червня директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що до національної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" приєдналися 95% терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів Києва.