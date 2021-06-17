Нацраду по телерадиовещанию реформируют: парламент одобрил закон

В Украине реформируют Нацраду по вопросам телерадиовещания. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4107.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 302 нардепа.
Согласно документу, субъектами представления на членов Нацрады от парламента являются фракции и группы (1 фракция - 1 представление), а также общественные организации и творческие союзы (1 общественная организация - 1 представление).
При этом голосование будет происходить не пакетно, а отдельно по каждому кандидату.
Закон не будет регулировать безвыездные проверки Нацрады, поскольку это прописано в собственной инструкции ведомства, утвержденной Министерством юстиции.
Президента уполномочили создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.
В документе предусмотрели, что кандидаты обязательно проходят спецпроверку соответствии с законом "О предотвращении коррупции", которая продлится до 25 дней.
Обеспечивается и соблюдение гендерного равенства. Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.
Напомним, в начале февраля комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять во втором чтении соответствующий законопроект №4107.
Как писало РБК-Украина, в конце января комитет начал наработку этого документа ко второму чтению.
Так, в середине декабря народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4107.