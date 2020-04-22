В Нацраде назвали последствия, которые ожидают 112 телеканал за трансляцию российского мультфильма

Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировала случай трансляции телеканалом "112 Украина" мультфильма российского производства на Пасху. Об этом сказала первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимюк, передает hromadske.

Речь идет о мультфильме "Необыкновенное путешествие Серафимы", который транслировался 19 апреля. Этот случай Нацрада рассмотрит во время заседания, которое запланировано на 23 апреля.

Герасимюк добавила, что готовится проект решения и телеканалу вероятно грозит внеплановая проверка.

В ответ телеканал обнародовал заявление об этой ситуации. В заявлении отметили, что этот мультфильм в Украине транслировали не впервые.

Напомним, 26 сентября 2019 года Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продолжать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". В решении говорится о том, что телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.