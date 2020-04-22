У Нацраді назвали наслідки, які чекають 112 телеканал за трансляцію російського мультфільму

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зафіксувала випадок трансляції телеканалом "112 Україна" мультфільму російського виробництва на Великдень. Про це сказала перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк, передає hromadske.

Йдеться про мультфільм "Незвичайна подорож Серафими", який транслювався 19 квітня. Цей випадок Нацрада розгляне під час засідання, яке заплановане на 23 квітня.

Герасим'юк додала, що готується проєкт рішення і телеканалу ймовірно загрожуватиме позапланова перевірка.

У відповідь телеканал оприлюднив заяву щодо цієї ситуації. У заяві зазначили, що цей мультфільм в Україні транслювали не вперше.

Нагадаємо, 26 вересня 2019 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". У рішенні говориться про те, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. На відмову у продовженні ліцензії Нацрада пішла, так як телеканал не усунув порушення з 2014 року.