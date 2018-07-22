Нацрада планирует ввести санкции против причастных к распределению радиочастот в Крыму

Санкции планируется ввести в отношении руководителей, владельцев, чиновников, которые распределяли частоты между радиостанциями в Крыму

Украина планирует ввести санкции в отношении всех, кто причастен к распределению радиочастот в оккупированном Крыму. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам. Прежде всего, мы должны работать над санкциями. Они украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно. У нас происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИД, Министерством информационной политики. Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить", - рассказал он.

Напомним, также он сообщил, что начиная с октября 2018 года украинские средства массовой информации, которые ведут вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Российской Федерацией Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке.