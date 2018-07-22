Нацрада планує ввести санкції проти причетних до розподілу радіочастот в Криму

Санкції планується ввести відносно керівників, власників, чиновників, які розподіляли частоти між радіостанціями в Криму

Україна планує ввести санкції проти всіх, хто причетний до розподілу радіочастот в окупованому Криму. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

"Ми зібрали всю інформацію, де в Криму представлені російські радіостанції та канали. Ми зібрали інформацію про їхніх керівників, власників, про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це п'ятсот сторінок великого документа, фінальну версію якого ми незабаром плануємо презентувати. І всі ці люди отримають по заслугах. Насамперед, ми повинні працювати над санкціями. Вони вкрали радіочастотний ресурс, так що частоти розподілені незаконно. У нас відбувається потужна комунікація з прокуратурою АРК, СБУ, Міністерством юстиції, МЗС, Міністерством інформаційної політики. Це наш спільний проект, і я вважаю, що десь у вересні ми зможемо його повноцінно представити", - розповів він.

Нагадаємо, також він повідомив, що починаючи з жовтня 2018 року українські засоби масової інформації, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької і Луганської областей, а також на територію анексованого Російською Федерацією Криму, будуть вести програми на 75% українською мовою.