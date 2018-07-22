В Нацсовете по вопросам телерадиовещания рассказали, когда вещание на Крым и Донбасс станет на 75% украиноязычным

Сейчас закон разрешает вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи

Начиная с октября 2018 года украинские средства массовой информации (СМИ), которые ведут вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Российской Федерацией (РФ) Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке. Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский, передает Крым.Реалии.

Так, Костицкий напомнил, что сейчас закон разрешает вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, а также есть соответствующая квота европейского продукта.

"С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли в России, а на те, которые Россия украла в Украины. И украинский язык не является проблемной, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения", - отметил он.

Напомним, ранее Костицкий сообщал, что в 2018 году украинская власть намерена наладить телевещание на аннексирован Крым из двух вышек и организовать трансляцию семи украинских радиостанций.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму пообещали оперативно блокировать любые попытки Украины развернуть на полуострове собственно радиовещания.