Чернєв про покарання для ухилянтів у новому законопроекті: є питання всередині комітету

У комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки є питання щодо покарання для ухилянтів у новому законопроекті про мобілізацію.

Про це у коментарі для матеріалу РБК-Україна розповів заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Відповідаючи на питання, чи залишаться покарання для ухилянтів в нинішньому вигляді у новому законопроекті, Чернєв зазначив, що наразі спрогнозувати складно.

"Тут мені складно спрогнозувати, тому що я не знаю, який законопроект вийде з верховної зали, скільки буде правок, які саме правки будуть змінювати ту чи іншу норму. Знаю, що по цій нормі є питання у моїх колег, є питання всередині комітету", - сказав заступник голови комітету.

За його словами, питання щодо покарання за ухилення від мобілізації були й до попередньої редакції законопроекту.

"Будемо збиратися, обговорювати та напрацьовувати якісь рішення", - додав Чернєв.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним надсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало, щоб повістки відправляли електронною поштою.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.