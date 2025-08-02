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У поліції прокоментували нічний конфлікт жителів з ТЦК у Вінниці

Фото: правоохоронці озвучили свою версію заворушень проти ТЦК та СП у Вінниці (umdpl info)
Автор: Валерій Савицький

У Національній поліції прокоментували нічну акцію протесту жителів Вінниці проти ТЦК та СП, що супроводжувалася сутичками з правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Вінницької області.

Правоохоронці зазначили, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Пізніше група людей, зокрема представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, і, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями.

"До установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

Протест проти ТЦК та СП у Вінниці

Вранці 1 серпня у Вінниці працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.

Однак згодом до стадіону прибули начебто родичі військовозобов'язаних і почали вимагати відпустити чоловіків, що перебували в пункті збору.

Люди виламали двері на вході у стадіон, а ближче до ночі виникли сутички з правоохоронцями.

Додамо, що днями у Миколаєві чоловік втікав від патруля ТЦК та СП і загинув, стрибнувши з мосту.

А минулого тижня люди напали на автобус ТЦК у Полтаві, внаслідок чого частина мобілізованих втекла.

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