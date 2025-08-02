У поліції прокоментували нічний конфлікт жителів з ТЦК у Вінниці

У Національній поліції прокоментували нічну акцію протесту жителів Вінниці проти ТЦК та СП, що супроводжувалася сутичками з правоохоронцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Вінницької області.
Правоохоронці зазначили, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.
Пізніше група людей, зокрема представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, і, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями.
"До установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.
Вранці 1 серпня у Вінниці працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.
Однак згодом до стадіону прибули начебто родичі військовозобов'язаних і почали вимагати відпустити чоловіків, що перебували в пункті збору.
Люди виламали двері на вході у стадіон, а ближче до ночі виникли сутички з правоохоронцями.
Додамо, що днями у Миколаєві чоловік втікав від патруля ТЦК та СП і загинув, стрибнувши з мосту.
А минулого тижня люди напали на автобус ТЦК у Полтаві, внаслідок чого частина мобілізованих втекла.