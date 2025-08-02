В полиции прокомментировали ночной конфликт жителей с ТЦК в Виннице

Правоохранители отметили, что военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации, обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Позже группа людей, в частности представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и, требуя отпустить мужчину, спровоцировали конфликт с военнослужащими.

"К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.