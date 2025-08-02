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В полиции прокомментировали ночной конфликт жителей с ТЦК в Виннице

Фото: правоохранители озвучили свою версию беспорядков против ТЦК и СП в Виннице (umdpl info)
Автор: Валерий Савицкий

В Национальной полиции прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы против ТЦК и СП, которая сопровождалась столкновениями с правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Винницкой области.

Правоохранители отметили, что военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации, обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Позже группа людей, в частности представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и, требуя отпустить мужчину, спровоцировали конфликт с военнослужащими.

"К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Протест против ТЦК и СП в Виннице

Утром 1 августа в Виннице работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Однако впоследствии к стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и потребовали отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.

Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи возникли столкновения с правоохранителями.

Добавим, что на днях в Николаеве мужчина убегал от патруля ТЦК и СП и погиб, прыгнув с моста.

А на прошлой неделе люди напали на автобус ТЦК в Полтаве, в результате чего часть мобилизованных сбежала.

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ВинницаТЦК