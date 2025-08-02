В полиции прокомментировали ночной конфликт жителей с ТЦК в Виннице

В Национальной полиции прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы против ТЦК и СП, которая сопровождалась столкновениями с правоохранителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Винницкой области.
Правоохранители отметили, что военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации, обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.
Позже группа людей, в частности представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и, требуя отпустить мужчину, спровоцировали конфликт с военнослужащими.
"К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.
Утром 1 августа в Виннице работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.
Однако впоследствии к стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и потребовали отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.
Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи возникли столкновения с правоохранителями.
Добавим, что на днях в Николаеве мужчина убегал от патруля ТЦК и СП и погиб, прыгнув с моста.
А на прошлой неделе люди напали на автобус ТЦК в Полтаве, в результате чего часть мобилизованных сбежала.