В Нацполіції назвали кількість безвісти зниклих дітей з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України до поліції надійшло більше ніж 11 тисяч заяв про зникнення дітей. Наразі безвісти зниклими вважаються 381 дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Національної поліції Олександр Фацевич в ефірі медіацентру.

"Із початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України до органів поліції надійшло більш як 11 тисяч заяв та повідомлень про зникнення дітей. На жаль, не розшуканими на сьогодні залишається 381 дитина", - заявив Фацевич.

За словами заступника голови Нацполіції, Росія викрала близько 19,5 тисяч дітей. Згідно з відкритими джерелами країни-окупанта, ця кількість нібито становить 740 тисяч.

Також він відзначив, що за інформацією різних міжнародних організацій, більше 2 млн дітей України були змушені покинути країну, а близько 3 млн дітей є внутрішньо переміщеними, що загалом становить близько половини дитячого населення країни.