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В Україну повернули ще одну викрадену росіянами дитину, - омбудсмен

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Україна, Середа 05 квітня 2023 19:42
В Україну повернули ще одну викрадену росіянами дитину, - омбудсмен Фото: уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубинець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, до України вдалось повернути ще одну дитину, яку військові РФ незаконно вивезли до Росії з окупованої території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Омбудсмена, на початку року до нього звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до Росії.

В Україну повернули ще одну викрадену росіянами дитину, - омбудсмен

Бабуся повідомила, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ. Вона особисто поїхала до інтернату, аби забрати онука, проте Артема разом з іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до Скадовська.

Втім на прохання бабусі адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину.

"За моїм зверненням до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів з метою захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю було призначено піклувальником над онуком та вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію", - повідомив Лубінець.

Він також додав, що у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви на сайті "Діти війни".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна повернула 15 дітей з окупованих територій.

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