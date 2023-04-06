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В Нацполиции назвали количество без вести пропавших детей с начала войны

Фото: в Нацполиции назвали количество без вести пропавших детей с начала войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в полицию поступило более 11 тысяч заявлений об исчезновении детей. В настоящее время без вести пропавшими считаются 381 ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича в эфире медиацентра.

"С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в органы полиции поступило более 11 тысяч заявлений и сообщений об исчезновении детей. К сожалению, не разысканными на сегодня остается 381 ребенок", - заявил Фацевич.

По словам заместителя главы Нацполиции, Россия похитила около 19,5 тысячи детей. Согласно открытым источникам страны-оккупанта, это количество якобы составляет 740 тысяч.

Также он отметил, что по информации различных международных организаций, более 2 млн детей Украины были вынуждены покинуть страну, а около 3 млн детей являются внутренне перемещенными, что в целом составляет около половины детского населения страны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину недавно удалось вернуть еще одного ребенка, которого военные РФ незаконно вывезли в Россию с оккупированной территории Херсонской области.

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