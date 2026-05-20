Нацполіція відреагувала на обшуки у топпосадовців: яке рішення ухвалили

Голова Нацполіції вже ініціював проведення службового розслідування, на час якого фігурантів усунули від служби. За його результатами найближчим часом будуть прийняті кадрові рішення.

У відомстві наголосили, що повністю сприяють слідству та зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", - заявили у Нацполіції.

Пізніше в МВС повідомили, що водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", який фігурує у розслідуванні щодо схеми за участі топпосадовців Нацполіції, звільнено.

Що передувало

Нагадаємо, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.

Затримано і повідомлено про підозру п'ятьом учасникам схеми, серед яких: