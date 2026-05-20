Нацполиция отреагировала на обыски у топ-чиновников: какое решение приняли
Четырех должностных лиц региональных подразделений полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей по подозрению в получении взяток за замалчивание работы сети "порноофисов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины и сообщение МВД.
Глава Нацполиции уже инициировал проведение служебного расследования, на время которого фигурантов отстранили от службы. По его результатам в ближайшее время будут приняты кадровые решения.
В ведомстве отметили, что полностью способствуют следствию и заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.
"Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", - заявили в Нацполиции.
Позже в МВД сообщили, что водитель ГУ "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины", который фигурирует в расследовании по схеме с участием топ-чиновников Нацполиции, уволен.
Что предшествовало
Напомним, руководителей полиции в трех областях уличили в том, что они замалчивали работу сети так называемых "порноофисов" - помещений, где записывали и распространяли в интернете видео эротического содержания. За молчание чиновники получали по 20 тысяч долларов ежемесячно.
Задержаны и сообщено о подозрении пяти участникам схемы, среди которых:
- начальник главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
- заместитель начальника главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
- первый заместитель начальника главного управления Нацполиции в Тернопольской области;
- заместитель начальника главного управления Нацполиции в Житомирской области;
- водитель автохозяйства подразделения МВД, который действовал как посредник между всеми участниками схемы.
Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд для избрания меры пресечения подозреваемым топ-чиновникам.
Отметим, во вторник, 19 мая, НАБУ и САП провели обыски у ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. Следственные действия проводились по местам работы, проживания и в транспорте в рамках дела о коррупции.