Нацполиция отреагировала на обыски у топ-чиновников: какое решение приняли

Четырех должностных лиц региональных подразделений полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей по подозрению в получении взяток за замалчивание работы сети "порноофисов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины и сообщение МВД.

Глава Нацполиции уже инициировал проведение служебного расследования, на время которого фигурантов отстранили от службы. По его результатам в ближайшее время будут приняты кадровые решения.

В ведомстве отметили, что полностью способствуют следствию и заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

"Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", - заявили в Нацполиции.

Позже в МВД сообщили, что водитель ГУ "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины", который фигурирует в расследовании по схеме с участием топ-чиновников Нацполиции, уволен.

Что предшествовало

Напомним, руководителей полиции в трех областях уличили в том, что они замалчивали работу сети так называемых "порноофисов" - помещений, где записывали и распространяли в интернете видео эротического содержания. За молчание чиновники получали по 20 тысяч долларов ежемесячно.

Задержаны и сообщено о подозрении пяти участникам схемы, среди которых: