Нацполиция устанавливает людей, с которыми контактировали больные коронавирусом

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с врачами будет устанавливать круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом. Об этом сообщает прес-служба полиции.

В частности, определен алгоритм действий между полицией и медиками - последние будут передавать правоохранителям информацию о больных. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода.

"А если больные недавно вернулись из-за границы, полиция будет спрашивать у Государственной пограничной службы информацию об их попутчиках, которые предоставили информированное согласие на проведение профилактических мер", - отметили в полиции.

В частности, правоохранители уже начали проводить разъяснение о необходимости соблюдения условий самоизоляции. Также украинцам советуют следить за собственным самочувствием и обращаться к врачу в случае ухудшения состояния здоровья.

Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, что в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове и Киевской области специальные мобильные группы будут проверять соблюдение карантинных ограничений во время пассажирских перевозок. Наряды полиции также будут дежурить возле авто - и железнодорожных вокзалов.