Нацполіція розкрила прайс організаторів втечі ухилянтів з України

Українські правоохоронці розкрили деталі "цінника" на послуги затриманих організаторів чергового каналу незаконного переправлення за кордон чоловіків, які ухиляються від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

"Зловмисники запевняли чоловіків, що мають "зв'язки" у військкоматах, а на пунктах пропуску у них є свої люди, тому гарантували клієнтам стовідсотковий результат", - розповіли в поліції.

У поліції оприлюднили деталі прайсу ділків, цінові пропозиції якого залежали від варіанта нелегального виїзду з України, обраного військовозобов'язаними.

Правоохоронці зазначили, що групі осіб, які займалися подібним бізнесом на ухилянтах, нині загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці у Львові викрили незаконну схему переправлення ухилянтів за кордон за допомогою фейкових пенсійних посвідчень. Виїзд бажаючим коштував 11 тисяч євро.

Нагадаємо також, нещодавно українські правоохоронці викрили ще одну схему переправки військовозобов'язаних до Молдови.

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