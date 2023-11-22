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Нацполиция раскрыла прайс организаторов побега уклонистов из Украины

Фото: полиция разоблачила очередную схему незаконного вывоза уклонистов из Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские правоохранители раскрыли детали "ценника" на услуги задержанных организаторов очередного канала незаконной переправки за границу мужчин, уклоняющихся от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Правоохранители отметили, что группе лиц, которые устроили подобный бизнес на уклонистах, теперь грозит до девяти лет тюремного заключения.

В полиции обнародовали детали прайса дельцов, ценовые предложения которого зависели от варианта нелегального выезда из Украины, выбранного военнообязанными.

Какая стоимость на разные способы

  • В НПУ привели пример, что для переправки в Молдову вплавь через реку уклонистам предлагали заплатить организаторам канала 1500 долларов.
  • Предложение спрятаться в прицепах грузовиков и так пересечь границу оценивалось в 5 тысяч долларов. 
  • Помочь получить квалификационные документы моряка организаторы канала переправки обещали клиентам за сумму от 2500 до 50 000 долларов.
  • Наибольшим спросом среди уклонистов пользовалась "услуга" оформления документов о непригодности к военной службе и внесения недостоверных сведений в официальные базы данных для беспрепятственного выезда из Украины - ее стоимость колебалась от 5000 до 10500 долларов. 
 

"Злоумышленники уверяли мужчин, что имеют "связки" в военкоматах, а на пунктах пропуска у них есть свои люди, поэтому гарантировали клиентам стопроцентный результат", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители во Львове разоблачили незаконную схему переправки уклонистов за границу с помощью фейковых пенсионных удостоверений. Выезд желающим обходился в 11 тысяч евро.

Напомним также, недавно украинские правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.

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