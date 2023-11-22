Нацполиция раскрыла прайс организаторов побега уклонистов из Украины

Украинские правоохранители раскрыли детали "ценника" на услуги задержанных организаторов очередного канала незаконной переправки за границу мужчин, уклоняющихся от военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Правоохранители отметили, что группе лиц, которые устроили подобный бизнес на уклонистах, теперь грозит до девяти лет тюремного заключения.
В полиции обнародовали детали прайса дельцов, ценовые предложения которого зависели от варианта нелегального выезда из Украины, выбранного военнообязанными.
"Злоумышленники уверяли мужчин, что имеют "связки" в военкоматах, а на пунктах пропуска у них есть свои люди, поэтому гарантировали клиентам стопроцентный результат", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что правоохранители во Львове разоблачили незаконную схему переправки уклонистов за границу с помощью фейковых пенсионных удостоверений. Выезд желающим обходился в 11 тысяч евро.
Напомним также, недавно украинские правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.
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