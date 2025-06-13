Нацполіція проводить масштабну спецоперацію з понад 500 обшуками: що трапилось (фото)

В Україні проводять понад 500 обшуків у рамках масштабної спецоперації Національної поліції, спрямованої на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.
Зазначається, що операція триває по всій країні та реалізується у взаємодії з Офісом Генерального прокурора і іншими правоохоронними органами.
За словами правоохоронців, мета заходів - зменшення ризиків для громадян, запобігання злочинам із використанням нелегальної зброї та виявлення каналів її незаконного обігу.
"Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу", - зазначили в Нацполіції.
Більше деталей правоохоронці обіцяють надати після завершення всіх слідчих дій.
Фото: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію по Україні, сотні обшуків (t.me/UA_National_Police)
РБК-Україна вже повідомляла, як СБУ разом з Нацполіцією запобігла спробам налагодити незаконний продаж зброї та боєприпасів у різних регіонах України.
Тоді правоохоронцям вдалося затримати 4-х ділків, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету.
Також співробітники Служби безпеки України та Національної поліції припинили спроби нелегального продажу зброї та боєприпасів у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях. П'ятьох зловмисників було заарештовано "на гарячому".
Перед тим правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку також в декількох областях України.
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