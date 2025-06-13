Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 500 обысками: что случилось (фото)

Отмечается, что операция продолжается по всей стране и реализуется во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

По словам правоохранителей, цель мероприятий - уменьшение рисков для граждан, предотвращение преступлений с использованием нелегального оружия и выявление каналов его незаконного оборота.

"Указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота", - отметили в Нацполиции.

Больше деталей правоохранители обещают предоставить после завершения всех следственных действий.

Фото: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию по Украине, сотни обысков (t.me/UA_National_Police)