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Продавали "трофейну зброю": правоохоронці викрили злочинну схему

Вівторок 24 грудня 2024 10:35
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Продавали "трофейну зброю": правоохоронці викрили злочинну схему Ілюстративне фото: правоохоронці викрили схему нелегального продажу зброї (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Ніна Єланська

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції припинили спроби нелегального продажу зброї та боєприпасів у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що п'ятьох зловмисників було заарештовано "на гарячому".

У Житомирській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які займалися торгівлею "трофейною" зброєю, незаконно вивезеною з Донецької області.

Серед затриманих - 41-річний рецидивіст, який раніше, у 2022 році, отримав умовний термін за аналогічний злочин, але продовжив незаконну діяльність.

Ділки зберігали "товар" в гаражі. Там правоохоронці знайшли:

  • понад 1 кг вибухівки;
  • бойові гранати РГД-5 та Ф-1;
  • понад 500 набоїв різного калібру.

Водночас у Черкаській області підозру було оголошено 30-річному дезертиру, який викрав зброю та боєприпаси з військової частини.

Зазначається, що він зберігав їх у будинку своїх батьків і шукав покупців. У його арсеналі були:

  • автомат Калашникова;
  • 5 гранат;
  • 2 глушники.

Також у Кропивницькому правоохоронці затримали одразу двох дезертирів, які намагалися продати:

  • 5 протитанкових гранатометів;
  • 11 гранат Ф-1;
  • бойові пістолети, кулемет, міну та вибухівку.

Відомо, що усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Влітку цього року правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку також в декількох областях України.

Окрім цього, в травні було затримано групу торгівців нелегальною зброєю, які діяли у чотирьох українських регіонах.

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