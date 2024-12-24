Продавали "трофейну зброю": правоохоронці викрили злочинну схему

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції припинили спроби нелегального продажу зброї та боєприпасів у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що п'ятьох зловмисників було заарештовано "на гарячому".

У Житомирській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які займалися торгівлею "трофейною" зброєю, незаконно вивезеною з Донецької області.

Серед затриманих - 41-річний рецидивіст, який раніше, у 2022 році, отримав умовний термін за аналогічний злочин, але продовжив незаконну діяльність.

Ділки зберігали "товар" в гаражі. Там правоохоронці знайшли:

понад 1 кг вибухівки;

бойові гранати РГД-5 та Ф-1;

понад 500 набоїв різного калібру.

Водночас у Черкаській області підозру було оголошено 30-річному дезертиру, який викрав зброю та боєприпаси з військової частини.

Зазначається, що він зберігав їх у будинку своїх батьків і шукав покупців. У його арсеналі були:

автомат Калашникова;

5 гранат;

2 глушники.

Також у Кропивницькому правоохоронці затримали одразу двох дезертирів, які намагалися продати:

5 протитанкових гранатометів;

11 гранат Ф-1;

бойові пістолети, кулемет, міну та вибухівку.

Відомо, що усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Влітку цього року правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку також в декількох областях України.