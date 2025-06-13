Нацполіція проводить масштабну спецоперацію з понад 500 обшуками: що трапилось (фото)

В Україні проводять понад 500 обшуків у рамках масштабної спецоперації Національної поліції, спрямованої на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Зазначається, що операція триває по всій країні та реалізується у взаємодії з Офісом Генерального прокурора і іншими правоохоронними органами.

За словами правоохоронців, мета заходів - зменшення ризиків для громадян, запобігання злочинам із використанням нелегальної зброї та виявлення каналів її незаконного обігу.

"Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу", - зазначили в Нацполіції.

Більше деталей правоохоронці обіцяють надати після завершення всіх слідчих дій.

Фото: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію по Україні, сотні обшуків (t.me/UA_National_Police)