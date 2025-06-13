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Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 500 обысками: что случилось (фото)

Пятница 13 июня 2025 11:04
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Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 500 обысками: что случилось (фото) Фото: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию, по Украине сотни обысков (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ірина Глухова

В Украине проводят более 500 обысков в рамках масштабной спецоперации Национальной полиции, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Отмечается, что операция продолжается по всей стране и реализуется во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

По словам правоохранителей, цель мероприятий - уменьшение рисков для граждан, предотвращение преступлений с использованием нелегального оружия и выявление каналов его незаконного оборота.

"Указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота", - отметили в Нацполиции.

Больше деталей правоохранители обещают предоставить после завершения всех следственных действий.

Фото: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию по Украине, сотни обысков (t.me/UA_National_Police)

Незаконная продажа оружия

РБК-Украина уже сообщало, как СБУ вместе с Нацполицией предотвратила попытки наладить незаконную продажу оружия и боеприпасов в разных регионах Украины.

Тогда правоохранителям удалось задержать 4-х дельцов, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету.

Также сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Пятеро злоумышленников были арестованы "на горячем".

Перед тем правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку также в нескольких областях Украины.

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