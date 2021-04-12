ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нацполіція прокоментувала легалізацію в Україні препаратів на основі канабісу

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 12:47
Нацполіція прокоментувала легалізацію в Україні препаратів на основі канабісу Фото: у Нацполіції прокоментували рішення щодо медканабісу (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України брали участь у розробці проекту постанови Кабміну щодо дозволу використовувати в медичних цілях деякі препарати на основі канабісу. Правоохоронці пояснили, яким чином забезпечена мінімізація ризиків використання цих речовин наркозлочинцями.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що під час розробки проекту постанови з метою можливості отримання пацієнтами доступу до лікарських засобів із вмістом похідних речовин канабісу була передбачена можливість використання речовин "Набілон" та "Набіксімолс" як у складі імпортних лікарських засобів, так і для використання їх у виробництві відповідних вітчизняних медичних препаратів.

Разом із тим також передбачено запобіжники мінімізації ризиків використання цих речовин наркозлочинцями у незаконному обігу наркотиків.

"Відповідно до постанови Кабміну, обіг психотропних речовин "Дронабінол", "Набілон" (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію особливо небезпечної речовини тетрагідроканабінолу (ТГК) та "Набіксімолс" (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, Кабмін дозволив деякі препарати на основі канабісу. Ізольований канабідіол вилучили з-під держконтролю, як речовину, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини.

Раніше в МВС повідомляли, що не мають наміру перешкоджати легалізації канабісу в Україні. Джерело РБК-Україна у відомстві зазначало, що МВС не вважає себе тим суб'єктом, який повинен вирішувати це питання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство медицина
NEWS
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні