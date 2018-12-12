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Нацполіція попереджає водіїв про ускладення на дорогах

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 11:36
Нацполіція попереджає водіїв про ускладення на дорогах
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

На дорогах семи областей України сьогодні снігопади та ожеледь

У звязку з сильними снігопадами в Україні у середу, 12 грудня, Національна поліція попереджає водіїв про ускладнення на дорогах семи областей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зокрема, сьогодні очікується ускладнення погодних умов у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

"Сьогодні на дорогах країни негода, ожеледь, налипання мокрого снігу", - зазначили в Нацполіції та дали кілька порад для тих, хто буде сьогодні в дорозі.

Спочатку водіям варто перевірити технічний стан свого автомобіля та не сідати за кермо, якщо машина досі не "перевзута". Також варто дотримуватися безпечної швидкості, особливо на мостах, спусках і переходах. Також потрібно не забувати про пішоходів та вмикати фари.

Нацполіція попереджає водіїв про ускладення на дорогах

Нагадаємо, у Києві водіїв закликають не виїжджати на власних автомобілях протягом середи та четверга, 12-13 грудня, оскільки синоптики прогнозують у столиці снігопад та хуртовину. Також просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Додамо, що синоптики 12-13 грудня прогнрозують ускладнення погодних умов в Україні. Зокрема, 12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях прогнозують сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см.

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