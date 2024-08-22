Нацполіція попередила про загрозу ракетних ударів по Україні 23 та 24 серпня

Російські війська можуть завдати ракетних ударів по Україні у День державного прапора та День Незалежності, 23-24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максима Ахрамєєва.

За його словами, усі підрозділи Нацполіції готові до забезпечення заходів посиленої безпеки під час відзначення Дня державного прапора та Дня Незалежності України.

⁠Керівник департаменту наголосив, що в ці дні існує висока ймовірність нанесення країною-агресором чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час повітряної тривоги та рекетної небезпеки.

Як розповів Ахрамєєв, до забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби.

Нацполіція також звертається до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку.