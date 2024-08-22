Нацполиция предупредила об угрозе ракетных ударов по Украине 23 и 24 августа

Российские войска могут нанести ракетные удары по Украине в День государственного флага и День Независимости, 23-24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максима Ахрамеева.

По его словам, все подразделения Нацполиции готовы к обеспечению мер усиленной безопасности во время Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

⁠Руководитель департамента подчеркнул, что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время воздушной тревоги и рекетной опасности.

Как рассказал Ахрамеев, в обеспечение усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы.

Нацполиция также обращается к гражданам с просьбой и самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать полиции о нарушении правопорядка.