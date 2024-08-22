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Нацполиция предупредила об угрозе ракетных ударов по Украине 23 и 24 августа

Украина, Четверг 22 августа 2024 16:27
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Нацполиция предупредила об угрозе ракетных ударов по Украине 23 и 24 августа Фото: российский истребитель МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска могут нанести ракетные удары по Украине в День государственного флага и День Независимости, 23-24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максима Ахрамеева.

По его словам, все подразделения Нацполиции готовы к обеспечению мер усиленной безопасности во время Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

⁠Руководитель департамента подчеркнул, что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время воздушной тревоги и рекетной опасности.

Как рассказал Ахрамеев, в обеспечение усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы.

Нацполиция также обращается к гражданам с просьбой и самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы, сообщать полиции о нарушении правопорядка.

Угроза обстрелов в День Независимости

Напомним, сегодня, 22 августа, посольство США в Украине предупредило, что есть повышенный риск российских обстрелов в День Независимости.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, Россия предположительно готовится к удару по Украине на фоне приближения Дня Независимости. В частности, она совершает учебные полеты стратегической авиации.

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